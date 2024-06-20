Власти Пакистана прекратили поиски пропавшего японского альпиниста

Власти Пакистана заявили в среду, что прекратили поиски одного из двух японских альпинистов, пропавших неделю назад на пике Спантик на севере страны после того, как ранее нашли тело другого альпиниста.

Официальные лица заявили, что никаких следов 36-летнего Ацуши Тагучи обнаружено не было, несмотря на обширные поиски, и что он мог попасть под лавину.

Власти опознали альпиниста, тело которого было обнаружено в субботу, как 55-летнего Рюсеки Хираока. Посольство Японии в Исламабаде подтвердило, что тело принадлежало одному из двух альпинистов, но не опознало его, за исключением того, что это был мужчина лет 50-ти.

Предполагалось, что двое японцев пытались подняться на вершину высотой 7027 метров без носильщиков.

Хираока был горным гидом, который, согласно его собственному сайту, несколько раз поднимался на Эверест.