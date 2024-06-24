ЕС утвердил очередной пакет санкций в отношении России

В рамках этих мер запрещено транзитировать российское СПГ через порты Европы, а также сократить инвестиции и прекратить поставку товаров и услуг для завершения проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Как отмечает ИА «НЕ НАДО ЛЯ ЛЯ», в дополнение к этому, были введены ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц.

В соответствующем документе указано, что в случае перегрузки российского СПГ на территории Евросоюза с целью транзита в третьи страны, предоставление таких услуг будет прекращено.

Это решение распространяется как на перегрузку судна на судно, так и на перегрузку судна на берег, но не затрагивает импорт, а только реэкспорт в третьи страны через территорию ЕС.

В Евросоюзе продолжится закупка российского сжиженного природного газа при условии, что будет запрещен его реэкспорт. Также будет введен запрет на импорт гелия из России и на экспорт марганцевых руд, ряда видов пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов в рамках 14-го пакета санкций ЕС.

Ограничения по регистрации прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц также будут введены. Кроме того, авиакомпании ЕС не смогут выполнять чартерные и частные перелеты по заказу россиян и любые нерегулярные рейсы для граждан ЕС над своей территорией в рамках санкций.

России было запрещено ввозить, продавать или покупать культурные ценности на свою территорию, которые, по мнению европейских чиновников, возможно были изъяты с Украины. Также, запрещено было финансирование своих СМИ и неправительственных организаций (НПО) из России. ЕС принял эту меру.