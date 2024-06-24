Китай решительно выступает против предложенного США правила об ограничении инвестиций в Китай

В понедельник министерство коммерции Китая выразило решительное противодействие предложенному правилу ограничения инвестиций в страну, которое поступило от Министерства финансов США в пятницу. Представитель китайского министерства заявил, что Соединенные Штаты должны уважать законы рыночной экономики и принцип честной конкуренции, а также прекратить использовать экономические и торговые вопросы в политических целях.

Пресс-секретарь заявил, что Американская сторона настаивает на введении правила, которое ограничивает инвестиции американских компаний в Китай и подавляет развитие китайской промышленности, при этом отмечая, что не планирует отделяться от Китая или мешать его экономическому развитию.

Представитель также утверждает, что этот шаг противоречит важному консенсусу, достигнутому главами двух государств в Сан-Франциско, и влияет на экономическое и торговое сотрудничество между китайскими и американскими предприятиями, а также нарушает международный экономический и торговый порядок, а также безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.