Новый сервис Вомбат Маркетинг позволит бесплатно продвигать товары на маркетплейсах

Уникальный бесплатный сервис разработали в России. Вомбат Маркетинг позволяет не только управлять внешней рекламой, но и анализировать поведение клиентов компании на маркетплейсах.

В России был представлен Вомбат Маркетинг — инновационный сервис, предназначенный для бесплатного анализа продаж и внешней рекламы на ведущих маркетплейсах страны. Этот инструмент предлагает уникальную возможность для предпринимателей усилить свою позицию на Wildberries и Ozon. Достичь этого площадка позволяет, обходя конкурентов ещё до того, как товар станет виден покупателям на платформе, пишет сетевое издание «Астера».

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Основная ценность сервиса заключается в преодолении проблемы нелояльной аудитории, которая часто сталкивается с предложениями конкурентов и теряет интерес к исходному бренду. Вомбат Маркетинг решает эту задачу, предоставляя инструменты для создания лендингов. Они позволяют анализировать поведение потенциальных покупателей и управлять внешней рекламой с помощью Яндекс Метрики.

Сервис предоставляет широкий спектр функций для анализа рынка и поведения покупателей. Предприниматели могут отслеживать аналитику продаж, контролировать лояльность к бренду, оценивать влияние коммуникаций и измерять интерес к своим товарам. Важным аспектом является возможность мониторинга конверсий и заказов, что даёт полное представление о результатах рекламных кампаний.

Вомбат Маркетинг также облегчает создание рекламных материалов и лендингов, это способствует более эффективному привлечению клиентов и анализу каждого канала продвижения. Формирование аудитории для последующего ремаркетинга является ещё одной ключевой функцией, которая усиливает взаимодействие с потенциальными покупателями.

Применение сервиса Вомбат Маркетинг позволяет значительно повысить лояльность покупателей, что напрямую влияет на увеличение продаж и доходов на маркетплейсах. Стратегическое планирование рекламных кампаний способствуют выделению наиболее успешных подходов для привлечения целевой аудитории. Это даёт возможность покупателям лучше понять преимущества товаров, а предпринимателям — оптимизировать свою работу.

Получить неограниченный доступ к сервису бесплатно может любой предприниматель. Крупные компании также могут пользоваться преимуществами платформы, оформив годовую подписку. Подробнее о тарифах и предложениях Вомбат Маркетинг можно узнать на официальном сайте https://wombat.marketing.