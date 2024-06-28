Проблемы логистического рынка: нехватка водителей и складских площадей

В последние годы бизнес столкнулся с множеством кризисов, которые значительно усложнили логистику. Сроки и стоимость доставки значительно возросли, а некоторые товары стали непригодны для ввоза. «Российская газета» выяснила у специалистов отрасли, с какими препятствиями сталкивается бизнес и как их решает.

Ограничения оказали значительное влияние на связь между российскими компаниями и их европейскими поставщиками. Геополитические изменения создают новые риски, вынуждая бизнес искать альтернативные маршруты и способы доставки, что нередко приводит к удорожанию логистических операций, отмечает Станислав Иванов, основатель Miles Logistic и GlobalMart.

Одной из глобальных проблем являются денежные транзакции за границу. Как отмечают эксперты, большинство платежей в иностранной валюте возвращается обратно, что усложняет работу с импортом. Из-за новых ограничений США ужесточены условия оплаты логистических операций через китайские госбанки для российских клиентов. Альтернативой могут быть счета в юанях, но это увеличивает расходы на комиссии, сообщает Александр Дмитриев, завкафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге. Николай Ольшанский, генеральный директор ModernWay, подчеркивает, что сейчас основной сложностью для бизнеса являются постоянные сбои в транзакциях с китайским и турецким партнерам. Он отмечает, что часто платежи в юанях и рублях простаивают по несколько недель на счетах китайских банков. Это происходит из-за длительных проверок, которые чреваты сбоями и срывами в процессе погрузки.

Однако большинство компаний находят решение этой проблемы. Они либо выбирают более расположенные к РФ китайские банки для проведения платежей, либо оплачивают товары через другие страны. Также альтернативой могут стать национальные валюты и использование другой платежной системы вместо SWIFT, добавляет Александр Дмитриев.

Другой серьезный вызов для транспортного рынка — нехватка кадров. Расход на персонал постоянно растет, а линейного персонала не хватает.

Игорь Чернышев, представитель SOTA Logistic отмечает, что с начала года отрасль столкнулась с проблемами дефицита водителей и повышением стоимости оплаты труда. За последний год зарплата водителей категории «СЕ», согласно данным, увеличилась более чем на 85%. В период январь-март текущего года она составила 140 тысяч рублей.

Чернышев отмечает нехватку резюме в расчете на одну открытую вакансию, ведь найти водителя, готового работать за 180 тысяч рублей с учетом налога, очень сложно. Дмитрий Хрущёв, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии», подтверждает эту тенденцию. За первый квартал потребность в водителях категорий Е, B и C выросла более чем на 100%.

Проблема наблюдается и на складах. Там дефицит персонала составляет 33%. Не хватает как рядовых работников– кладовщиков, упаковщиков, комплектовщиков, операторов, – так и управленцев: руководителей складов и бригадиров смены.

Помимо нехватки сотрудников, существует также проблема недостатка складских помещений. Генеральный директор «Байкал-Сервис ТК» Владимир Толкачёв говорит о том, что количество складов сократилось из-за повышения уровня деловой активности и оплаты труда, в особенности в сфере электронной коммерции. «Нехватка свободного пространства возникла потому, что объекты промышленной и складской инфраструктуры начали размещать за пределами города, — поясняет он. — Это также привело к увеличению арендной платы». Помимо этого, на рынок повлияли санкции, из-за которых расходы на содержание автомобильного парка увеличились на 30%.

Сложная логистика заставила компании искать новые направления, а именно в страны Евразийского экономического союза. Так, объем поставок из Беларуси в первом квартале года вырос почти на 30%.

Спросом пользуются и обходные маршруты через Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Однако зачастую они в значительной мере повышают стоимость логистики, — говорит Дмитрий Хрущалев.