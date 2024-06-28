18.06.2024 стали известны имена полуфиналистов IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», в число которых вошла Тверичанка - Владлена Тронина.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» - открытый конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцеви получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

В 2024 году приняло участие 18 438 человек из 73 регионов Российской Федерации. Из них - 14 Республик, 3 автономных округа, 7 краев, 46 областей и 3 города, как самостоятельный субъект РФ.

Из более 18 тысяч участников, в полуфинал прошли только 300 человек.

Владлене 25 лет, но несмотря на молодой возраст, она более года работает на должности заместителя начальника отдела капитального ремонта в ФКР МКД Тверской области.

В 2021 году Владлена закончила Тверской Государственный Технический университет по специальности Промышленное и гражданское строительство (ПГС).

В 2024 защитила магистерскую диссертацию по специальности Технология и организация строительства, выпустилась с красным дипломом.

Ее целеустремленность, честность и трудолюбие и помогли ей добиться такого результата в карьерном росте.