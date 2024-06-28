Выборы в США 2024 года: дебаты — «катастрофа для Джо Байдена»

Состоялись первые дебаты между действующим и бывшим президентами США, и они были ошеломляющими. Президент-демократ Джо Байден и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп встретились в Атланте в четверг вечером по местному времени, более чем за четыре месяца до президентских выборов в США 2024 года , и обсудили иммиграцию , экономику и множество других вопросов.

Один из самых важных выводов: у демократов проблемы. С самого начала голос Байдена звучал ломко, что несколько источников кампании после дебатов приписали простуде. Обычно это не было бы большой проблемой, но обычно это заставило 81-летнего Байдена, чей возраст был основным предметом споров на протяжении всей кампании, казаться еще более хрупким.

«Я бы слил тот факт, что у него был кашель», — сказал DW Дж. Майлз Коулман, аналитик выборов из Центра политики Университета Вирджинии. «Если бы [команда Байдена] сообщила об этом заранее, это могло бы быть заложено в ожиданиях некоторых людей, и они бы посчитали его немного добрее или мягче».