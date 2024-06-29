Александр Свияш: 24 года я помогаю людям становиться эффективнее на пути к своей цели!

Александр Свияш – известный писатель, мастер позитивного мышления, кандидат наук, а также Сопредседатель Ассоциации профессионалов развития личности.

Методика, разработанная Александром Свияшем, называется «Разумный путь».

Это своего рода философия, утверждающая, что каждый человек рожден для радости и развития. Каждый из нас самим фактом своего рождения заслуживает прожить жизнь, наслаждаясь ею. И это не просто красивые слова, но и реальность, в которой живет некоторое количество людей. Но не вы, скорее всего.

Почему так получается?

У каждого человека в потенциале есть огромные возможности для достижения своих целей, но обычно мы сами ставим себе преграды на пути к своей цели, даже не задумываясь об этом.

Мы склонны винить в свих неудачах внешние обстоятельства, окружающих, страну, правительство и законы, вместо того чтобы посмотреть внутрь себя и преодолеть собственные ограничения.

Подход "все плохо вокруг, но я замечательный" - это ошибочное мышление, которое мешает нам раскрыть свой истинный потенциал.

В этих же условиях, в этой же стране сотни, тысячи, миллионы людей процветают, что свидетельствует о том, что это не такая уж плохая страна. Значит, это что-то во мне мешает достичь желаемого результата.

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Все книги вы можете почитать на сайте Александра Свияша sviyash.ru бесплатно.

Методика Александра Свияша помогает понять, каким образом мы создаем себе проблемы на пути к нашим целям в любой сфере жизни.

Методика основана на некоторых психологических особенностях людей, которые не учитывает современная психологии. Например, так уж разумны люди, что они постоянно воюют друг с другом, уничтожают природу и поставили мир на грань уничтожения? На что это очень похоже? На поведение животных, которые под влиянием инстинктов сбиваются в стаи и воюют между собой.

Значит, можно допустить, что и человеком управляет не только разум, но и инстинкты – это программы поведения, обеспечивающие выживание живых существ в целом. То есть поведением людей также управляют такие инстинкты как выживания, стайный и продолжения рода. Из этого допущения слдует, что людей характеризует не только рассудочность, но инстинктивность. В разной мере.

При таком допущении становятся понятными причины большинства поступков людей. И что им нужно сделать, чтобы стать более разумными и адекватными существами.

Все эти особенности поведения людей подробно описаны в книге «Как разумные люди создают безумный мир», ее можно бесплатно почитать на сайте sviyash.ru

Методика Разумный путь рассказывает, какие внутренние барьеры создают людям препятствия на пути к деньгам. Почему люди почти всегда делают ошибочный выбор при создании семьи. Как мы создаем себе заболевания, плохие отношения, разводы и так далее.

Все это можно убрать у себя самостоятельно, инструменты для этого имеются, но мало кто об этом знает.

Например, вот простой инструмент, которые позволяет вам за 30 секунд убрать у себя почти любой страх. Что с ним нужно сделать? Нужно его просто мысленно похоронить.

Страх - это остаток энергии защитного возбуждения, которое создал в вас инстинкт выживания, когда ситуация по любым причинам вышла из-под его контроля. Страх собрался у вас в районе груди и реально трясет вас.

Представьте себе, что перед вами стоит гробик в виде разрезанного пополам металлического шара диаметром с полметра, половинки скреплены между собой и откинуты по сторонам.

Вы сосредотачиваете внимание внутри своей груди. Находите там сгусток страха и захватываете его своей воображаемой энергетической рукой. Вытаскиваете его из груди и бросаете в гробик. Захлопываете гробик и нажимаете красную кнопку на верхней части гробика. В нижней части гробика имеется устройство, которое расщепляет на атомы то, что расположено ниже гробика. Это вещество исчезает, и гробик проваливается в образовавшуюся дыру. И так падает до расплавленной магмы в центре земного шара, где и исчезает.

Все, этот ваш страх исчез, и больше никогда не появится снова.

Другое дело, что в вашем теле могли накопиться 30-50 разных страхов, и они могут проявлять себя в разных ситуациях. Проведите 30-50 похорон, и внутри вас установится полная тишина. А как только проявился новый страх – тут же хороните его, на это требуется не более 5 секунд.

Это совсем простой прием, в методике Разумный путь имеют и более сложные инструменты – техники прощения, техники открытия у себя нужных вам качеств и интересов, техники эффективного достижения своих целей и так далее. Из инструментов имеются нейрокорректоры – это кодированные ауднастрои, которые могут заложить в вас любую команду на нужное вам изменение себя. Без таблеток, все делается самостоятельно, или с помощью экспертов по методике Разумный путь.

Центр позитивной психологии "Разумный путь" предлагает широкий спектр возможностей для вашего личностного развития. Это тренинги различной продолжительности по самым разным темам. Например, "10 шагов к обеспеченной жизни". Или двухмесячная программа «Сделай себя желанной. Найди свою любовь». Есть короткие тренинги для поднятия самооценки, убирания обидчивости или налаживания отношения. И многое другое.

Ведь главное - это жить с улыбкой на лице. Когда человек испытывает радость, он осознает свое предназначение в этой жизни.

Важно отметить, что Александр Свияш в 2012 году он был удостоен награды Европейской Бизнес Ассамблеи (EBA, Оксфорд) за свои профессиональные достижения и вклад в общеевропейскую интеграцию.

В 2019 году он получил общественную премию "Национальное достояние" в номинации "Безупречная репутация".

Методика Разумный путь описана в 16 книгах Александра Свияша, вышедших общим тиражом свыше 10 миллионов экземпляров.

Наиболее известные и популярные книги: «Как быть, когда все не так, как хочется», «Деньги внутри вас. Уберите барьеры перед деньгами», «Улыбнись, пока не поздно», «Начни жизнь заново. 4 шага к новой реальности».

Все книги вы можете почитать на сайте Александра Свияша sviyash.ru бесплатно.