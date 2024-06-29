Генеральный директор ООО «Вода Смоленска» вышел в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Стали известны имена 300 полуфиналистов IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», в число которых вошел руководитель предприятия из Смоленской области ООО «Вода Смоленска» - Дмитрий Назаров.

Возглавляемое Дмитрием Назаровым предприятие, считает своей целью предоставление своим потребителям качественных услуг по водоснабжению и водоотведению, ориентированных на обеспечение достойного качества жизни жителям и гостям городов Вязьма и Ярцево Смоленской области. Для достижения данной задачи ежедневно трудятся около 300 высокопрофессиональных работников.

Строительство и коммунальная инфраструктура – это основа развития и залог экономической эффективности государства. России предстоит еще немало грандиозных строек и инфраструктурных проектов, но любой проект невозможен без эффективного управленца во главе. Именно поэтому при помощи таких конкурсов, как Лидеры строительной отрасли формируется отраслевой кадровый резерв.

«Уверен, что знания, опыт и расширение кругозора, полученные в ходе конкурса, помогут в реализации самых смелых идей, а сейчас самое время выложиться на работе на максимум» - пояснил Дмитрий Назаров.

Дмитрий уже является профессиональным управленцем с более чем 20 летним опытом в производственной, строительной сферах, государственном секторе, а также сфере правового консалтинга. Ранее Дмитрий Назаров становился финалистом конкурса управленцев «Лидеры России», в 2023 году закончил Высшую школу государственного управления Президентской академии.

В 2024 году в IV Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли» приняли участие 18 438 человек из 73 регионов Российской Федерации. Из них - 14 Республик, 3 автономных округа, 7 краев, 46 областей и 3 города, как самостоятельный субъект РФ. В очных финальных мероприятиях конкурса примут участие представители более 10 зарубежных стран: Китай, Мьянма, Иран, ЮАР, Турция, Беларусь, Казахстан, Монголия, Куба, ОАЭ и другие. Из более 18 тыс. участников, в полуфинал прошли только 300 человек.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.