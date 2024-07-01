Boeing приобретет субподрядчика Spirit за 4,7 млрд долларов

Гигант-производитель самолетов Boeing объявил о планах приобрести Spirit AeroSystems за 4,7 миллиарда долларов в рамках сделки с участием всех акций компании, которая уже была частью производственной цепочки Boeing.

Стоимость приобретения составляет $4,7 млрд по цене $37,25 за акцию. Однако общая стоимость сделки составляет 8,3 миллиарда долларов, включая долг субподрядчика, говорится в заявлении Boeing поздно вечером в воскресенье.

«Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам авиапассажиров, наших авиакомпаний-клиентов, сотрудников Spirit и Boeing, наших акционеров и страны в целом», — заявил в своем заявлении президент и генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун.

Spirit принадлежал Boeing до 2005 года, когда он был продан в попытке сократить расходы. С этой сделкой Boeing начнет отходить от своей стратегии аутсорсинга ключевых частей своих пассажирских самолетов.