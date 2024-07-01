Французские опросы: ультраправые лидируют

Находясь в лучах славы от прогнозируемой победы с 33,5% голосов в первом туре парламентских выборов во Франции в воскресенье вечером, молодой президент партии «Национальное объединение» (RN) Джордан Барделла использовал свое первое обращение после экзит-пола, чтобы представить себя как серьезного государственного деятеля, который является чем-то большим, чем просто образцом крайне правой кампании Франции.

«В следующее воскресенье, если французский народ предоставит нам абсолютное большинство, чтобы поставить страну на ноги, я намерен стать премьер-министром всего французского народа, прислушиваясь к каждому из них, уважая оппозицию и помня о национального единства», — обратился 28-летний мужчина к толпе в Париже.

Крайне правые выглядят ближе к власти, чем когда-либо после нацистской оккупации Франции во время Второй мировой войны , когда Барделла пытается стать премьер-министром в неловком «сожительстве» с давним центристским президентом Франции Эммануэлем Макроном, пока его срок не истечет в 2027.

Но использование Барделлой фразы «если французский народ» оказало большое давление на этом этапе борьбы. Он не только дал людям право выбирать своих представителей, но и призвал их сделать это в пользу его партии.