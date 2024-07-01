Нетаньяху обещает уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе еженедельного заседания своего кабинета министров в воскресенье, что он полон решимости добиться разгрома боевиков в секторе Газа.

«Мы намерены бороться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидации боевиков, возвращения всех наших заложников, обеспечения того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы Израилю, и безопасного возвращения наших жителей в свои дома на юге и севере», — сказал он.

Он добавил, что «ежедневно уничтожаются десятки террористов».

По данным Министерства здравоохранения контролируемой ХАМАС Газы, конфликт в секторе Газа, спровоцированный нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, привел к гибели 38 000 человек в анклаве.

« Хамас — единственное препятствие для освобождения наших заложников», — добавил Нетаньяху на встрече. Хамас классифицируется как террористическая организация многими правительствами, включая США, Израиль и другие.