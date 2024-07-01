Северная Корея запустила 2 баллистические ракеты

Северная Корея запустила в понедельник две баллистические ракеты, в том числе одну, которая, возможно, вышла из строя и упала вглубь суши, заявили военные Южной Кореи. Это второй запуск Пхеньяна менее чем за неделю.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в своем заявлении сообщил, что ракета малой дальности была выпущена в северо-восточном направлении около 5:05 утра на расстоянии около 600 километров от провинции Южный Хванхэ на западе Северной Кореи, а еще одна неопознанная баллистическая ракета была выпущена около 5:15 утра на расстоянии около 120 километров.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов позднее сообщил журналистам, что, скорее всего, вторая ракета летела по нестандартной траектории, учитывая пройденное ею расстояние, добавив, что она могла взорваться и упасть на землю.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, цитируемого агентством новостей «Ренхап», существует вероятность, что самолет направился в сторону Пхеньяна.