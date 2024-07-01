Турция: несколько человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва газа в Измире

Здание в турецком Измире было частично разрушено в результате смертельного взрыва в воскресенье, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и около 57 человек получили ранения. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своем онлайн-сообщении.

«Да помилует Бог наших погибших граждан, и я желаю скорейшего выздоровления нашим раненым», — написал он в X, ранее в Twitter.

Также были повреждены автомобили и прилегающие дома. Людей, проживающих в этом районе, попросили эвакуироваться.

Министр сказал, что расследование продолжается. Первоначальные выводы указывают на то, что взрыв был вызван газовым баллоном, сказал он.

Позже в воскресенье власти сообщили, что в связи с инцидентом был арестован один человек. Мужчина якобы заменил баллон с пропаном на новый на месте в субботу.