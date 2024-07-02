Эксперт назвала сложности перехода на отечественное ПО

Россия активно развивает собственные цифровые технологии, что обусловлено политическими событиями последних лет. Переход на отечественное ПО — это не просто импортозамещение, а цифровая безопасность, возможность расширения отечественного бизнеса и укрепление цифровой независимости страны.

На очередном Петербургском международном экономическом форуме подтвердился государственный курс на необходимость развития национальных технологий и перехода на них. Тем не менее процесс пока что вызывает вопросы особенно у среднего и малого бизнеса. На рынке на первый взгляд не так много хороших предложений.

Глава RC Group Мария Михайлова отмечает, что отечественные IT-технологии еще развиваются, качественные продукты есть, но о них просто не всегда можно легко найти информацию. К тому же иногда решения не отвечают специфическим запросам заказчиков. Однако, уверена предприниматель, российские компании способны создать работоспособное ПО. Для этого требуется объединение бизнеса и помощь государства. Среди успешных примеров эксперт называет собственную компанию, которая поставляет бизнесу эквайринговые решения, готовые системы лояльности, платежные сервисы и другие продукты.

Михайлова также напоминает, что вне зависимости от состояния рынка, предпринимателям при поиске нужных продуктов необходимо внимательно изучать все предложения, стараться найти несколько вариантов, запрашивать тестовые периоды или демо-версии ПО и сервисов.