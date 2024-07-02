Министр обороны Украины встретился с Ллойдом Остином

Министр обороны Украины Рустем Умеров проводит в Вашингтоне переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, чтобы обсудить расширение военного сотрудничества между двумя странами.

«Госсекретарь Остин и министр Умеров обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности и пути укрепления оборонного партнерства между Соединенными Штатами и Украиной», — заявила на пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Переговоры последовали за повторным призывом президента Украины Владимира Зеленского к союзникам о большем количестве оружия. Это произошло после того, как российский авиаудар в Запорожской области Украины унес жизни семи человек.

США являются крупнейшим индивидуальным поставщиком военной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения, предоставив стране более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года.