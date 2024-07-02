Виктор Орбан посещает Украину

Премьер-министр Венгрии посещает Украину впервые с момента начала СВО.

Виктор Орбан прибыл в Киев во вторник утром для запланированных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предполагается, что Орбан и Зеленский обсудят возможности установления мира, а также двусторонние венгерско-украинские отношения.

Орбан «прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским», сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваси.

Говорят, что Орбан — единственный лидер ЕС, поддерживавший связи с Россией после начала СВО в 2022 году. У него теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии публично раскритиковал финансовую и военную помощь Европы Киеву и на несколько недель временно заблокировал пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.