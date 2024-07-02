Вооруженные силы РФ уничтожили 5 украинских самолетов Су-27 на земле

Россия заявила, что уничтожила пять украинских истребителей Су-27 и повредила еще два на украинском аэродроме Миргород в центральной Полтавской области.

Министерство обороны России опубликовало кадры атаки, на которых видно, как дым и пламя поднимаются над аэродромом. Когда именно произошла атака, не сообщается, но уточняется, что она была осуществлена ​​с использованием ракет «Искандер-М».

«В результате российского удара пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 были уничтожены, два получили повреждения», — сообщили в российском Минобороны.

Россия особенно стремится атаковать украинские аэродромы как раз в тот момент, когда Киев готовится к прибытию первых американских истребителей F-16 , которые Москва обещала уничтожить.