Байден объяснил плохое выступление на дебатах усталостью

Президент США Джо Байден объяснил свое плохое выступление на дебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе усталостью от международных поездок.

81-летнего президента призывали уйти в отставку после того, как он давал бессвязные ответы хриплым голосом и временами, казалось, терял ход мыслей.

«Дело в том, что, знаете ли, я был не очень умен. Я решил пару раз попутешествовать по миру, проехав около 100 часовых поясов... перед... дебатами. Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал Байден на благотворительном мероприятии во вторник.

«Это не оправдание, но это объяснение».

Недавние поездки Байдена включают отдельные поездки на празднование Дня Д во Франции и на встречу G7 в Италии , а также пребывание в Калифорнии, Вашингтоне и Кэмп-Дэвиде.