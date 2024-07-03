Эксперт рассказала, как защитить здоровье ребенка на каникулах

Согласно исследованию Superjob, 29% родителей выбирают отправить своих детей на дачу или в деревню, 11% — на море и 10% — в оздоровительный лагерь в этом сезоне. В связи с этим значительная часть отпускного времени детей проходит без присмотра родителей, что усложняет предвидение и предотвращение возможных проблем, начиная от ожогов солнцем до серьезных травм. Однако, есть меры безопасности, которые можно принять заранее. Об этом сообщает ИА "НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ".

Ребенок может быть обезопасен дополнительной вакцинацией, которая может включать в себя прививки от менингококка и клещевого энцефалита. Важно проверить, чтобы у малыша были все необходимые прививки по возрасту, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Согласно новому исследованию, большинство родителей, поддерживающих вакцинацию, выступают за расширение списка обязательных прививок, в том числе и за вакцины от менингококка и клещевого энцефалита. Ротавирус и другие инфекции остаются актуальными не только зимой, но и в летний период.

Укус клеща, размер которого меньше, чем клетка тетради, может вызвать развитие клещевого энцефалита, опасного для центральной нервной системы. Эта инфекция вносит серьезные угрозы здоровью и может привести к долгосрочным осложнениям. Дети из организованных групп, включая летние лагеря, являются основным источником ротавирусной инфекции, которая может быть передана через плохо моющиеся овощи, фрукты и некачественную воду, содержащую возбудителя этого заболевания.

Летние каникулы могут быть испорчены ротавирусом, который часто путают с отравлением. Выздоровление после инфекции может затянуться на 12 дней, что нежелательно во время отпуска. Осложнения включают синдром дегидратации и гиповолемический шок, которые могут стать фатальными при неправильном лечении.

Распространение менингококковой инфекции происходит в результате неправильного соблюдения гигиены, например, при общении, кашле, чихании и даже использовании общей посуды. Симптомы этой болезни часто схожи с аллергией, отравлением или простудой, что затрудняет диагностику. При заражении вдали от медицинской помощи могут возникнуть серьезные последствия и даже летальный исход. Важно учитывать возраст, место проживания и место отдыха ребенка при выборе необходимых прививок на летний период.

Вакцинация против клещевого энцефалита важна для жителей эндемичных регионов. Доктор Алла Вильниц подчеркнула, что после двух введений вакцин формируется достаточное количество антител, чтобы снизить риск заболевания тяжелыми формами клещевого энцефалита в текущем сезоне. Полная вакцинация включает в себя три введения вакцин. Ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России выделила этот момент.

Важно привиться от инфекции, особенно для детей и подростков. Врачи советуют сделать прививку от менингококка за несколько недель до отпуска. Это поможет быстро создать иммунитет и защитить организм от опасной инфекции. Вильниц подчеркнула, что прививка необходима для всех, кто еще не привился.