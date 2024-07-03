Приведет ли рост крайне правых сил во Франции к ухудшению отношений с Германией?

Марин Ле Пен и ее правая партия «Национальное объединение» одержали победу в первом туре выборов во Франции .

У немецких политиков это вызывает новые опасения по поводу франко-германских отношений.

Лидер Партии зеленых Рикарда Ланг и Марио Фойгт из оппозиционного правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС ) были среди тех, кто сразу же заявил, что, по их мнению, президент Эммануэль Макрон совершил ошибку, назначив новые выборы.

Что означает сдвиг вправо для франко-германских отношений? Лидер партии RN Джордан Барделла незадолго до выборов заявил, что на посту главы правительства он пока ничего не будет менять в отношениях с Берлином.

Но RN всегда была «очень критична по отношению к Германии, порой почти враждебна по отношению к Германии», — сказала Ронья Кемпин, исследователь из берлинского Германского института международных отношений и безопасности. «Они обвинили Макрона в продаже французских интересов Германии и заявили, что хотят положить этому конец, как только у них появится шанс прийти к власти»