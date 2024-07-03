Прокуроры США заявили, что не против отсрочки вынесения приговора Трампу

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что он не против переноса даты вынесения приговора по уголовному делу о получении денег за молчание против бывшего президента США Дональда Трампа В письме, поданном во вторник, прокуроры в офисе Брэгга заявили, что они готовы отложить вынесение приговора 11 июля на срок до двух недель.

«Хотя мы считаем доводы ответчика необоснованными, мы не возражаем против его просьбы» об отсрочке вынесения приговора до рассмотрения ходатайства, написали прокуроры.

Письмо пришло на следующий день после того, как адвокаты Трампа попросили судью отложить вынесение решения, пока он взвешивает решение Высокого суда и то, как оно может повлиять на дело в Нью-Йорке.

В понедельник Верховный суд США постановил, что президент имеет иммунитет от судебных исков за «официальные» действия, совершенные во время пребывания в должности, но не за «частные». Он оставил определения официальных и частных действий президента на рассмотрение суда низшей инстанции.