Япония выпустила новые банкноты спустя десятилетия

Япония выпустила в среду свои первые новые банкноты за два десятилетия. Новые деньги оснащены технологией 3-D голограммы для борьбы с подделками.

Купюры используют печатные шаблоны для создания голограмм портретов, обращенных в разные стороны в зависимости от угла зрения. Национальное бюро печати Японии, которое отвечает за печать иен , заявило, что это первое в мире бумажное издание.

Премьер-министр Фумио Кисида высоко оценил «исторические» современные характеристики новых банкнот достоинством 10 000 иен, 5 000 иен и 1 000 иен.

«Я надеюсь, что людям понравятся новые купюры, и они помогут оживить японскую экономику », — сказал он журналистам в Банке Японии после церемонии открытия.

Местные СМИ подтвердили, что после ввода в обращение новой валюты старые купюры останутся действительными.

Япония по-прежнему является экономикой с преобладанием наличных денег, и безналичные платежи медленно набирают обороты.

«Хотя мир движется к безналичному взаимодействию, мы считаем, что наличные деньги остаются важным способом безопасного осуществления платежей в любом месте и в любое время», — заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда.