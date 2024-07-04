Бронепробег «Дорога Мужества» стартует в Москве 9 июля

Шестой бронепробег «Дорога Мужества» стартует на Поклонной горе 9 июля в 10:00. Патриотическая акция начнётся у стен Музея Победы, в рамках которой состоится возложение цветов и венков к Вечному огню.

Мероприятие будет приурочено к 80-летию операции «Багратион», освободившей Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков.

В церемонии открытия примут участие представители Федеральной службы безопасности, Министерства обороны, ЮнАрмии, Голицынского пограничного института, представители дипломатических миссий и других организаций.

Бронепробег пройдет с 9 по 16 июля по маршруту Москва – Вязьма – Смоленск – Орша – агрогородок Александрия – Могилев – Смоленск – Вязьма — Москва. Участники проведут более 30 часов в дороге, проехав 1250 км.

В каждом из городов запланированы возложение цветов к мемориалам павших советских воинов, посещение мест боевой славы, викторины, а также презентация бронемашин с рассказом реставраторов о военных действиях, в которых участвовала техника.

Посетители смогут увидеть отреставрированную технику, в числе которой легендарные БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, "Катюша" БМ-13 НМ, БМ-8-24, а также автомобили ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ.

«Мы считаем исключительно важной задачей напоминать людям о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю наших предков. Мы должны всегда помнить о цене Победы, которую одержала наша великая страна над фашистской Германией в 1945 году», — отметил организатор бронепробега, президент ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Алексей Мигалин.

В 2020 году патриотическая акция «Дорога Мужества» вошла в План основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина.

Шестой бронепробег «Дорога Мужества» проходит при информационной поддержке телерадиокомпании «Звезда», информационного агентства ТАСС и редакции газеты «Вечерняя Москва». Партнерами бронепробега выступают Правительство Москвы, ведущий производитель сборных масштабных моделей ООО «Звезда», производитель воды Vorgol и «Военторг».

Приглашаем всех желающих стать частью этого важного события, чтобы вместе отдать дань уважения истории нашей страны и её защитникам.