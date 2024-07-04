Киев отводит силы из части Часова Яра

Украинские военные заявили, что силы отошли из районов восточного прифронтового города Часов Яр.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как Россия заявила, что ее войска взяли под контроль часть стратегически важного города.

В последние недели российские войска активно продвигаются в Донецкой области, стремясь открыть новый фронт возле северо-восточного города Харьков.

Часов Яр находится в 20 километрах к западу от Бахмута, который месяцами подвергался артиллерийскому обстрелу, прежде чем его захватили российские войска в мае прошлого года.

Между тем, в результате российского удара в Запорожской области погибло не менее двух человек. Местный губернатор сообщил о сотнях ударов за 24 часа.