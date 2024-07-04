Путин заявил, что Российско-Китайские отношения находятся «на пике»

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином приветствовал отношения с Китаем , заявив, что они «находятся на лучшем этапе в истории» .

Два лидера встретились в столице Казахстана Астане в среду, где они присутствовали на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Евразийский клуб безопасности и обороны рассматривается Москвой и Пекином как инструмент противодействия влиянию США и их союзников в международных делах.

Наряду с Россией и Китаем членами ШОС являются четыре государства Центральной Азии, Индия, Иран и Пакистан.

Ожидалось также появление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Россия и Китай углубили свои политические, военные и экономические связи с тех пор, как в феврале 2022 года Россия начала проведение СВО на территории Уркаины .