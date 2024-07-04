Революция в мире Телеграмм игр: Как Truecoin позволяет зарабатывать играя в игры

Мир игр в Телеграмме стремительно развивается, и на смену простым кликерам приходят более сложные и увлекательные проекты. Такие игры, как Notcoin, Hamster Kombat или Blum, уже успели завоевать популярность среди пользователей. Однако у каждой из них есть свои ограничения и недостатки, будь то однообразный геймплей, отсутствие инноваций или узкая аудитория. Но есть проект, который может полностью изменить индустрию и тренд, объединив в себе лучшие элементы SocialFi, GameFi и метавселенных — Truecoin, часть экосистемы True World.

Игра демонстрирует впечатляющие результаты, подтверждающие потенциал проекта. За первые два месяца с момента запуска игра привлекла более 1 миллиона пользователей (100 тысяч DAU) и база игроков растет на 4% ежедневно, а число внутриигровых транзакций превысило 100 миллионов. Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности игроков. Подробнее с аналитикой можно познакомиться на Dune.

Что такое SocialFi, GameFi и почему они важны

SocialFi (Social Finance) - это концепция, которая объединяет социальные сети и децентрализованные финансы (DeFi), позволяя пользователям монетизировать свое социальное взаимодействие и контент.

GameFi (Game Finance) - это слияние игровой индустрии и DeFi, где игроки могут зарабатывать реальные деньги, играя в игры.

Метавселенные - это виртуальные миры, в которых пользователи могут взаимодействовать друг с другом, создавать контент и вести экономическую деятельность. Все эти концепции открывают новые возможности для вовлечения пользователей, создания ценности и развития игровой индустрии.

True World и Truecoin соединяет все эти концепции. Трукоин, это бесплатная игра, построенная на механике Spin-2-Earn (вращай, чтобы зарабатывать). Игроки могут вращать барабаны слот-машины, получать награды в виде одноименной внутриигровой валюты, объединяться в команды и соревноваться друг с другом в турнирных таблицах. Но Truecoin это не просто очередной кликер. Это первая фаза развития экосистемы True World.

Пользователи могут создавать тематические кланы на основе собственных Телеграмм чатов или каналов, участвовать в клановых войнах и совместно развивать свои виртуальные миры. Игровая экономика True World построена на токене $TRUE, который можно получить бесплатно, зарабатывая Truecoin и меняя его на $TRUE или купить за реальные деньги.

Подробнее читайте в социальных сетях: https://t.me/trueworld

Ключевые особенности Truecoin

Игроки могут вращать игровой барабан, собирать выигрышные комбинации символов и получать награды в виде внутриигровой валюты. Но на этом возможности игры не заканчиваются. Truecoin предлагает множество бонусов, множителей и дополнительных заданий, которые делают игровой процесс еще более разнообразным.

Важной частью Truecoin являются клановые войны. Объединяясь в кланы игроки могут соревноваться с другими кланами в турнирах и получать ценные награды.

Еще одной ключевой особенностью Truecoin являются статус карты. Карты определяют уровень игрока и дают значительные преимущества перед остальными. Например увеличенные награды за приглашение друзей и супер способности расширяющие геймплей и дополнительные бонусные механики.

NFT статус-карты, это игровые активы, их можно покупать, продавать за реальные деньги на маркетплейсе или использовать в игре привязав True Wallet к своему игровому профилю.

Truecoin интегрирована с блокчейном TON, что обеспечивает безопасность, прозрачность и децентрализацию игровой экономики.

Подробнее об этом пишут в чате: @true_community_cis

Сравнение с другими популярными Телеграмм играми

На фоне других тапалок и кликеров Truecoin выделяется своими функциями и интеграцией с экосистемой True World.

Notcoin, первопроходец жанра, безусловно заслуживает внимания, т.к. с него начался тренд. Игра привлекла огромную аудиторию благодаря новой и простой идее, поддержкой блокчейна TON и самим Дуровым, став настоящим феноменом в 2024 году. Однако важно отметить, что листинг токена Notcoin уже прошел на биржах и многие игроки, которые не успели присоединиться, могут чувствовать, что "поезд уже ушел". А Truecoin находятся в стадии активного развития и предстоящий листинг токена $TRUE открывает перед игроками широкие перспективы для заработка.

Hamster Kombat, один из самых успешных клонов Notcoin, сумел привлечь внимание игроков благодаря своей яркой тематике и агрессивной маркетинговой кампании. Игра предлагает знакомую механику кликера с некоторыми косметическими улучшениями, такими как возможность выбора аватара хомяка и более разнообразные бонусы.

Однако, несмотря на свою популярность, Hamster Kombat не вносит существенных инноваций в игровой процесс и не предлагает значимой интеграции с другими элементами экосистемы, такими как SocialFi или метавселенные.

В результате, игра может быстро наскучить игрокам, ищущим более глубокий и разнообразный игровой опыт. В отличие от Hamster Kombat, Truecoin и True World предлагают комплексное решение, которое выходит за рамки простого кликера и открывает новые горизонты для игроков и разработчиков.

Кликер TapSwap очень быстро набрал популярность и долгое время был единственным конкурентом Notcoin. Пользователи зарабатывают монеты через клики, задания и рефералки. Эти монеты можно обменять на токены TAPS. В игре есть система энергии и бустеры. На первый взгляд все просто и понятно, но полное отсутствие информации о проекте и разработчиках на сайте проекта снижает доверие пользователей.

Blum представляет собой интересный гибрид игры и биржи, позволяя пользователям не только зарабатывать внутриигровую валюту, но и торговать на встроенной бирже. Эта концепция привлекает внимание игроков и криптоэнтузиастов, стремящихся совместить развлечения с потенциальной финансовой выгодой. Проект все еще находится на ранней стадии, и его долгосрочный успех будет зависеть от способности команды реализовать заявленные функции, привлечь и удержать достаточную пользовательскую базу, а также обеспечить стабильность и безопасность биржевой платформы. Кроме того, сама идея совмещения игры и биржи может оказаться слишком сложной или рискованной для многих пользователей, что потенциально ограничивает массовую привлекательность проекта.

MemeFi нацелен объединить мем-культуру и DeFi, создавая игровую экосистему, где пользователи могут участвовать в управлении проектом через децентрализованную автономную организацию (DAO), получать вознаграждения за активность и поддерживать развитие новых мем-проектов. Необходимо учитывать, что MemeFi использует экспериментальный стандарт токенов на блокчейне Ethereum ERC-404, что может вызвать технические проблемы или уязвимости, которые не были выявлены на ранних этапах.

В отличие от этих проектов, Truecoin и True World предлагают комплексное решение, объединяющее лучшие элементы SocialFi, GameFi и метавселенных в единую увлекательную экосистему.

Потенциал Truecoin и экосистемы True World

True World обладает огромным потенциалом для трансформации игрового пространства. Сочетание элементов SocialFi, GameFi и метавселенных выводит игровой опыт на новый уровень, предлагая пользователям уникальные возможности взаимодействия и самовыражения.

Интеграция социальных механик и инструментов создания брендирования и пользовательского контента открывает перспективы для развития игровых сообществ как для компаний, так и для конечных пользователей.

Игроки могут зарабатывать в процессе игры и активно участвовать в формировании виртуальных миров, создавая и торгуя NFT предметами, а бренды соревноваться друг с другом в турнирах целыми сообществами. Это открывает перед игроками захватывающие возможности и впечатления, отличающиеся от всего, что предлагает рынок.

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