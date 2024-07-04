Россия и Китай возглавили саммит по региональной безопасности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг приняли участие в региональном саммите по безопасности, созданном двумя странами для противодействия западным альянсам Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в столице Казахстана Астане.

Китайское государственное телевидение процитировало заявление Си Цзиньпина, сделанное им участникам встречи: «Перед лицом реальных рисков, связанных с маленькими дворами с высокими заборами, мы должны защитить право на застройку».

Китайский лидер добавил, что блок должен решать «внутренние разногласия» мирно и путем поиска общих точек соприкосновения.

Путин заявил, что декларация, которая должна быть одобрена группой из 10 государств, «подчеркивает приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка».