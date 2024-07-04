Выборы в США: Байден не собирается снимать свою кандидатуру

Президент США Джо Байден «абсолютно не» рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки в США 2024 года и «продолжает свою кампанию», заявил в среду Белый дом.

Несмотря на провальные теледебаты с республиканским соперником Дональдом Трампом, в результате которых он отстал на шесть пунктов в опросах, и призывы некоторых обеспокоенных высокопоставленных демократов снять свою кандидатуру, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер настояла на том, что Байден не уйдет в отставку.

«Президент движется вперед», — сказала она репортерам. «Он движется вперед как президент, он движется вперед со своей кампанией, это фокус президента. Все остальное, что мы слышим или о чем сообщают, — абсолютная ложь».