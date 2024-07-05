Какой бизнес выгоднее для начинающих предпринимателей

По данным аналитиков «Авито», среди молодежи популярен тренд на открытие собственного бизнеса. При этом спрос на уже готовые франшизы растет год от года. Молодое поколение все чаще выбирает заработок в IT-секторе.

Однако старт в этой области может быть непростым из-за отсутствия опыта, неопределенности и нехватки стартового капитала. Готовое решение – франшиза позволяет начинающим предпринимателям войти в мир IT с минимальными рисками.

Франшиза — это готовый бизнес-план с проверенными технологиями, успешной маркетинговой стратегией и завоеванным доверием клиентов. Ее покупатель (франчайзи) получает право использовать бренд, программное обеспечение и маркетинговые инструменты бренда. Это значительно снижает риски и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.

Используя существующую систему продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, предприниматель получает преимущества перед конкурентами, начинающими с нуля.

IT-франшизы предлагают широкий спектр возможностей — от открытия собственных IT-центров до разработки мобильных приложений и онлайн-магазинов.

«Франшиза — отличный инструмент для реализации амбиций. Она позволяет сделать первый шаг в мир бизнеса, минимизируя риски и максимизируя шансы на успех», — говорит Мария Михайлова, СЕО успешной IT-компании RC Group.

Данный франчайзер предоставляет все необходимые инструменты — от программного обеспечения до обучения и маркетинговой поддержки.

IT-франшиза — это возможность реализовать свой творческий потенциал, применить знания и навыки в динамичной и инновационной сфере, построить карьеру по своим правилам и внести вклад в развитие цифровой экономики страны.