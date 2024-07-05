Орбан встретился с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в пятницу в Москве с президентом России Владимиром Путиным , чтобы обсудить ситуацию на Украине .

Путин заявил, что хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы «обсудить нюансы, которые возникли» вокруг конфликта с Орбаном, который посетил Киев в начале недели.

Ранее Орбан заявил, что его страна использует шестимесячный срок председательства в ЕС для продвижения мирного процесса на Украине.

«Нельзя заключать мир, сидя в удобном кресле в Брюсселе... мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока СВО чудесным образом закончится», — написал Орбан в X, бывшем Twitter.