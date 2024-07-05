Tesla получила добро на расширение завода в Берлине

Американский гигант электромобилей Tesla получил от немецких властей временное разрешение на расширение своего «Гигафабрики» недалеко от Берлина , несмотря на сопротивление местных жителей .

Завод недалеко от небольшого городка Грюнхайде в Бранденбурге , примерно в 9 километрах (5,6 мили) от юго-восточной окраины Берлина, является единственным подобным объектом Tesla в Европе.

Tesla надеется, что расширение позволит ей увеличить производственные мощности с примерно 500 000 автомобилей в год до одного миллиона.

Согласно первоначальным планам, более 100 гектаров леса должны были быть расчищены. Однако после местного референдума Tesla сократила проект, в том числе отказавшись от планов по строительству нового грузового депо.