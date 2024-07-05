Урсула фон дер Ляйен заявила, что Орбан не представляет ЕС во время своего визита к Путину

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что «умиротворение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», — написала она в X.

Главный дипломат ЕС был более прямолинеен, заявив, что Орбан не представляет Европейский союз во время своего визита. Он назвал визит двусторонней встречей между Москвой и Будапештом.

Шестимесячное председательство Венгрии в ЕС дает центральноевропейской стране возможность влиять на повестку дня и приоритеты блока на эти месяцы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «четкий сигнал блока заключается в том, что Украина может рассчитывать на нашу солидарность, но Путин не может рассчитывать на нашу солидарность, и поддержка ослабевает».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в своем заявлении, что «нет никаких оправданий» для визита Орбана в Россию.