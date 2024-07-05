Выборы в Великобритании: Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

Лидер лейбористов Кир Стармер обратился к нации с Даунинг-стрит, 10, заявив, что политика может быть «силой добра».

«Теперь наша страна решительно проголосовала за перемены, за национальное обновление и возвращение политики в сферу государственной службы».

«Когда разрыв между жертвами, принесенными людьми, и услугами, которые они получают от политиков, становится настолько большим, это приводит к усталости в сердце нации. К истощению надежды, духа, веры в лучшее будущее», добавив: «Нам нужно двигаться вперед вместе».

«Эту рану, это отсутствие доверия можно залечить только действиями, а не словами. Я знаю это. Но мы можем начать сегодня с простого признания того, что государственная служба — это привилегия, и что ваше правительство должно относиться к каждому человеку в этой стране с уважением».

«Если вы вчера голосовали за лейбористов, мы будем нести ответственность за ваше доверие, восстанавливая нашу страну. Но независимо от того, голосовали ли вы за лейбористов или нет, особенно если вы этого не сделали, я говорю вам прямо — мое правительство будет служить вам. Политика может быть силой добра».