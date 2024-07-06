Всероссийский конкурс "Лидеры строительной отрасли"

Мы живем во времена, когда строительная отрасль России стала настоящим локомотивом экономики нашего государства. В этой важной сфере деятельности нашей страны необходимы сильные и талантливые управленцы, готовые взять на себя роль лидера. Именно такие люди становятся участниками и победителями Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Одним из таких талантливых управленцев, которые смогли пройти в полуфинал IV Всероссийского конкурса, является Лозовой Максим Владимирович, начальник отдела департамента капитального строительства ФКУ (г. Москва), выпускник аспирантуры РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Открытый конкурс "Лидеры строительной отрасли" призван поддерживать профессиональный рост управленцев в строительной сфере. Соревнование проводится Всероссийским центром национальной строительной политики совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и другими профильными организациями. Участники должны иметь опыт работы на руководящих должностях в государственных или частных компаниях. Главная цель конкурса - помочь управленцам приобрести новые знания, навыки и практический опыт для дальнейшего карьерного роста.

Конкурс направлен на поощрение и выявление талантливых руководителей в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Главной целью является увеличение уважения общества к указанным отраслям через публичное представление профессиональных достижений и лидерских качеств участников. Результаты конкурса включают формирование кадрового резерва и создание экспертных групп для устойчивого развития сферы. Победители представляют собой сообщество талантливых руководителей, готовых к перспективному развитию.

В 2024 году приняло участие 18 438 человек из 73 регионов Российской Федерации. Из них - 14 Республик, 3 автономных округа, 7 краев, 46 областей и 3 города, как самостоятельный субъект РФ.

Конкурсанты проходили комплексное тестирование интеллектуальных способностей и профессиональных знаний в области строительства, писали мотивационное эссе и записывали видеоинтервью.

В очных финальных мероприятиях конкурса более 10 зарубежных стран представят своих участников из таких стран, как Иран, ОАЭ, Турция, Казахстан, Куба, Китай, Беларусь, Монголия, Мьянма и другие страны будут представлены на мероприятии. Самое многочисленное участие зарегистрировано из Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Татарстан, Омской области, Санкт-Петербурга и ЯНАО.

В этом году в преддверии Дня Строителя, с 8 по 11 августа, город-герой Волгоград встретит очный финал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Только 300 человек из более 18 тыс. участников смогли пройти в полуфинал. Награждение победителей будет проходить вместе с групповыми и индивидуальными оценочными мероприятиями, а также форсайт-сессиями с участием ключевых лиц строительной отрасли РФ. Мероприятие пройдет в спортивной арене "Волгоград-Арена".

По словам Максима, в столь непростые времена стремление к развитию и активная позиция руководителей - это те качества, которые непременно приведут к достижению высоких результатов.

Важное событие для строительной отрасли России - это IV Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли", который не только радует участников и победителей, но и способствует развитию страны. Благодаря участию талантливых управленцев в подобных конкурсах, Россия будет двигаться только вперед, достигая новых вершин в строительстве и коммунальном хозяйстве.