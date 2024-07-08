Муссонные дожди обрушились на Мумбаи, нарушив транспортную инфраструктуру

После смертоносной волны тепла на Индию обрушились сильные муссонные штормы вызвавшие сильные дожди и наводнения по всему субконтиненту.

Рано утром в понедельник в финансовой столице Индии Мумбаи обрушились дожди, из-за которых было нарушено транспортное сообщение и пришлось закрыть школы.

Городские власти заявили, что всего за шесть часов выпало более 300 мм (11,8 дюймов) осадков, из-за чего пассажирам в час пик приходится идти по колено в воде.

«На дорогах интенсивное движение, также пострадали железнодорожные линии», сказал Экнат Шинде, главный министр Махараштры, западного штата, столицей которого является Мумбаи, в X, бывшем Twitter. Он также призвал жителей оставаться в помещениях.

Движение поездов было отменено из-за затопления путей, а аэропортам пришлось приостановить работу взлетно-посадочных полос более чем на час.

Школы и колледжи были закрыты в течение дня, поскольку прогнозировалось, что в городе с 12-миллионным населением пройдут еще более сильные дожди. Метеорологическое управление Индии (IMD) предупредило о «сильных и очень сильных дождях».