Выборы во Франции: левые побеждают, крайне правые занимают третье место

Согласно прогнозам , леворадикальный Новый народный фронт (ННПФ) занял первое место во втором туре выборов в законодательные органы Франции в воскресенье, став шокирующим результатом, в результате которого крайне правые опустились на третье место.

По данным Министерства внутренних дел, на которые ссылается газета Le Monde, коалиция NFP получила 182 места, в то время как центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона «Ансамбль» оказался на втором месте со 168 депутатами .

Крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники неожиданно оказались на третьем месте, получив 143 места после того, как первый тур голосования принес явную победу антииммиграционным популистам .

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку после того, как левая коалиция вырвалась вперед. Пока не ясно, примет ли ее Макрон.