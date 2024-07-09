Байден занимает оборонительную позицию перед саммитом НАТО

Предстоящий саммит НАТО вызывает у президента США Джо Байдена желание защищать свою позицию и уверенность в своих когнитивных способностях.

В понедельник, в ходе неожиданного выступления в эфире кабельного новостного шоу "Morning Joe", Байден выразил разочарование по поводу призывов к его уходу с поста президента в пользу другого кандидата от Демократической партии. Он подчеркнул, что готов принять вызов любого, кто сомневается в его способности претендовать на участие в партийном съезде в августе.

В письме к однопартийцам Байден утверждал, что он является наилучшим кандидатом, способным победить Дональда Трампа в предстоящих выборах в 2024 году. Он подчеркнул, что его участие в выборах обусловлено абсолютной уверенностью в своих силах. Избиратели, согласно Байдену, четко и однозначно выразили свое мнение в ходе процесса отбора кандидатов от Демократической партии.