Круизный лайнер Disney начнет работу в Японии с 2028 года

Компания Oriental Land Co. заявила во вторник, что новый круизный лайнер Disney начнет работу в Японии с 2028 финансового года. Оператор Tokyo Disney Resort стремится раскрыть потенциал круизной индустрии на фоне роста въездного туризма.

Судно, в котором имеется около 1250 гостевых номеров и которое может вместить около 4000 пассажиров, пополнит растущий флот круизных судов Disney, впервые спущенных на воду более двух десятилетий назад. Ожидается, что оно станет одним из крупнейших круизных судов, зарегистрированных в Японии.

Компания Oriental Land заявила во вторник, что подписала лицензионное соглашение с Walt Disney Co. о выходе на круизный бизнес в Японии, обнародовав план начала строительства судна водоизмещением 140 000 тонн в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2025 года.

В проект будет инвестировано около 330 миллиардов иен (2 миллиарда долларов).

В основном будут планироваться туры продолжительностью от двух до четырех ночей с отправлением и возвращением в порты в столичном регионе Токио. Стандартная цена, скорее всего, составит от 100 000 иен до 300 000 иен на человека, включая проживание и питание.

Главной достопримечательностью на борту станут шоу с участием персонажей Диснея, таких как Микки Маус. Круизный лайнер также предложит широкий выбор высококлассных и неформальных ресторанов и бассейнов.