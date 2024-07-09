США: Украина и Китай в центре внимания

Помимо празднования 75-й годовщины альянса, трехдневная встреча будет посвящена ситуации на Украине, а также противодействию растущему влиянию Китая на мировой арене. Лидеры стран, не входящих в альянс, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, посетят саммит третий год подряд на фоне растущего военного присутствия Китая в Тихом океане.

Перед встречей уходящий Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о пакете помощи Украине в размере 43 млрд долларов, что является сокращением по сравнению с предыдущими пакетами, которые, как ожидается, еще больше сократятся в следующем году. Однако программа НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU), которая была одобрена в июне, должна закрепить помощь Киеву в будущем в случае президентства Трампа .

Трамп предположил, что в случае своего избрания в ноябре он будет менее щедр к Украине, чем Байден.