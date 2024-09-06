Зеленский посетил встречу в Рамштайне

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, в состав которой входят союзники, поддерживающие Киев оружием, на авиабазе Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл на американскую авиабазу Рамштайн на западе Германии и что он «работает с партнерами ради укрепления Украины».

В своем сообщении в Telegram утром в пятницу он сообщил, что призовет союзников сделать больше, чтобы помочь Киеву получить «средства для прекращения российского воздушного террора».

В преддверии встречи Великобритания объявила, что отправит Украине пакет из 650 ракет ПВО. Германия также объявила, что поставит еще 12 самоходных гаубиц.

Позднее в пятницу Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем во Франкфурте.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе пятничных переговоров в Германии, что США предоставят Украине еще один пакет помощи в сфере безопасности, стоимость которого оценивается в 250 миллионов долларов (224 миллиона евро). «Я рад сообщить, что президент [Джо] Байден сегодня объявит о дополнительном пакете помощи в сфере безопасности для Украины в размере 250 миллионов долларов. Он расширит возможности для удовлетворения меняющихся потребностей Украины», сказал Остин.