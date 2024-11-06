Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах в США 2024 года. Победа в штате Висконсин дала ему 277 голосов выборщиков.

Ранее Трамп одержал победу в колеблющихся штатах Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия.

Победа Трампа над Камалой Харрис делает его первым бывшим президентом, вернувшимся к власти на непоследовательные сроки с тех пор, как Гровер Кливленд вернул себе Белый дом на выборах 1892 года.

В то время как политические лидеры со всего мира направили поздравительные послания новому избранному президенту, ни Харрис, ни действующий президент Джо Байден не прокомментировали победу Трампа.

Республиканцы также взяли под контроль Сенат, поменявшись местами в Огайо и Западной Вирджинии.