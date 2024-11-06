Глава изолированной хунты Мьянмы посещает Китай

Глава хунты Мьянмы Мин Аунг Хлайнг во вторник отправился с официальным визитом в Китай — это первая подобная поездка с момента захвата власти его армией в феврале 2021 года.

Мин Аунг Хлайн посетит Куньмин для участия в саммите стран субрегиона Большого Меконга (СБМ), в который также входят Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджа.

Государственная телекомпания Мьянмы MRTV сообщила, что Мин Аунг Хлайн также примет участие во «встречах с китайскими правительственными чиновниками, чтобы обсудить пути укрепления доброй воли, экономического и различных секторов между двумя правительствами и народами».

Китай поддерживает хорошие рабочие отношения с изолированной военной хунтой, однако нестабильность в Мьянме рассматривается как угроза стратегическим и деловым интересам Пекина.

Мьянма является важнейшей частью китайской инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью в триллион долларов. Железные дороги и трубопроводы свяжут юго-запад Китая, не имеющий выхода к морю, с Индийским океаном.

Однако отношения омрачены десятилетиями недоверия.

Еще в прошлом году сторонники хунты заявляли, что Китай молчаливо поддержал крупное наступление повстанцев в обмен на ликвидацию крупных мошеннических онлайн-комплексов , которыми управляют китайские торговцы людьми в Мьянме.