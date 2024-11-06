Майя Санду планирует ускорить реформы и консолидировать демократизацию

После напряженного 90-минутного подсчета вскоре после полуночи был объявлен неофициальный результат.

В конечном итоге результат был очевиден: действующий президент Молдовы Майя Санду, которая хотела бы, чтобы ее страна вступила в ЕС , и выступает за радикальные реформы, победила на выборах, набрав около 55% голосов.

Ее соперник Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, отстраненный от должности из-за обвинений в коррупции и пользовавшийся поддержкой, набрал около 45% голосов.

Явка избирателей в воскресенье составила около 52% — рекорд для Республики Молдова, особенно если учесть, насколько сложно многим избирателям отдать свой голос: часть из предполагаемых 2,8 миллиона жителей страны проживают в регионе Приднестровье, в то время как сотни тысяч проживают в других странах Европы.

«Сегодня, дорогие молдаване, вы дали урок демократии, достойный того, чтобы быть записанным в учебниках истории», — заявила Санду. Она также обратилась к молдаванам, живущим за рубежом: «Вы невероятны», — сказала она. «Вы показали, что ваше сердце в нашей стране».