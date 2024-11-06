Выборы в США: Трамп заявляет о своей победе

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в первых трех колеблющихся штатах, объявивших результаты президентских выборов в США 2024 года, и заявил, что победил вице-президента Камалу Харрис на общих выборах.

Трамп одержал победу в колеблющихся штатах Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, и ему осталось набрать всего три голоса выборщиков, чтобы стать 47-м президентом США.

Внимание вице-президента Камалы Харрис и ее сторонников теперь приковано к штатам «голубой стены» — Мичигану и Висконсину.

Мировые лидеры начали направлять свои поздравления Трампу с победой на президентских выборах в США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал победу Трампа «величайшим возвращением в истории».

По его словам, это знаменует собой «мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой».

Виктор Орбан из Венгрии поздравил Трампа с «величайшим возвращением в политической истории США».

«Очень нужная победа для мира!» — написал он в социальных сетях.