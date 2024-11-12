Победа Трампа на выборах "подбросила" биткоин выше $80 000

Самая старая и известная криптовалюта, биткоин, торговалась по цене, значительно превышающей $80 000 (€75 110) в начале этой недели, достигнув нового максимума. Рекордный рост начался 4 ноября после того, как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США.

Йонас Гросс, председатель Ассоциации цифровых валют— организации, которая продвигает цифровые платежные системы — говорит, что Трамп объявил себя «криптопрезидентом», который «приведет США к новаторской роли в биткоине». Такие обещания до сих пор давали только президенты небольших стран, например, президент Найиб Букеле из Сальвадора , сказал Гросс . «Неудивительно, что криптосообщество празднует этот момент».

Напоним, что ранее Трамп имел лишь негативное мнение о криптовалюте, но внезапно сделал разворот во время своей предвыборной кампании 2024 года. Так, на крупной конференции по биткоинам в Нэшвилле он пообещал сохранить рынок криптовалют в значительной степени нерегулируемым и сделать энергию более дешевой для энергоемкого майнинга криптовалют.