Shell выигрывает апелляцию против постановления о сокращении выбросов

В вердикте, вынесенном сегодня утром, голландский апелляционный суд отменил постановление 2021 года, предписывающее нефтегазовому гиганту Shell сократить выбросы на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Суд согласился с первоначальным вердиктом о том, что «защита от опасного изменения климата является правом человека». Однако он постановил, что, хотя нефтегазовый гигант несет ответственность за сокращение своих выбросов, Shell имеет право решать, как она будет осуществлять эти сокращения.

Нидерландская организация «Друзья Земли» (Milieudefensie), которая изначально возглавила жалобу на Shell в 2019 году, увидела некоторые положительные моменты, несмотря на то, что ее победа в суде 2021 года была отменена.

«Это больно», — сказал Дональд Полс, директор организации Friends of the Earth Netherlands. «В то же время мы видим, что этот случай гарантировал, что крупные загрязнители не являются неприкосновенными, и еще больше разжег дебаты об их ответственности в борьбе с опасным изменением климата. Вот почему мы продолжаем бороться с крупными загрязнителями, такими как Shell».