Что будет с судебными делами Трампа после его переизбрания?

Вплоть до дня выборов 5 ноября Дональд Трамп бывший и вскоре будущий президент Соединенных Штатов, сталкивался с возможностью провести годы в тюрьме. Но его возвращение в Белый дом в 2025 году означает, что несколько судебных дел, в дополнение к обвинительному приговору, вынесенному в суде Нью-Йорка за фальсификацию деловых записей, скорее всего, будут отменены.

Изменения в статусе дел против Трампа во многом обусловлены решением Верховного суда, постановившего, что президенты имеют широкий иммунитет от судебного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Это решение вернуло прокуроров по крайней мере в двух случаях к чертежной доске, чтобы определить, есть ли у них шанс на успех. Во время своего первого срока на посту президента Трамп назначил трех судей Верховного суда, что дало ему консервативное большинство шесть против трех. Кроме того, поскольку политика Министерства юстиции гласит, что действующий президент не может быть судим по федеральным делам, прокурор по двум федеральным делам против Трампа в настоящее время сворачивает свои расследования. Трампу предъявлены четыре уголовных обвинения: два на федеральном уровне, выдвинутые специальным прокурором Министерства юстиции Джеком Смитом, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

Напомним, что присяжные признали Трампа виновным в июне по 34 пунктам тяжкого преступления в схеме незаконного влияния на выборы 2016 года посредством выплаты денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Судья Хуан М. Мерчан приостановил рассмотрение дела как минимум до 19 ноября, чтобы дать возможность адвокатам обеих сторон обдумать свои дальнейшие шаги после результатов выборов.