Глава МАГАТЭ назвал возвращение Германии к ядерной энергетике «логичным»

Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ заявил в интервью в среду вечером, что для Германии «рационально» вернуться к ядерной энергетике, даже несмотря на то, что отказ от нее в стране будет завершен в 2023 году.

«Я думаю, это логично. Это рациональная позиция», заявил Рафаэль Гросси немецкому информационному агентству DPA, отметив, что Германия единственная страна в мире, которая полностью отказалась от ядерной энергетики Выступая на Климатической конференции ООН COP29 в Баку, Азербайджан, Гросси добавил: «Вы можете задаться вопросом: почему остальной мир видит вещи по-другому... Я уважаю немецкую политику, и вы переживаете очень сложный период, так что посмотрим».

Он сказал, что его «не удивило» возобновление дебатов о возвращении к ядерной энергетике, поскольку она практически не производит выбросов парниковых газов.

«Вот почему страны, у которых есть ядерное оружие, хотят больше ядерного оружия сказал он. «Многие страны, у которых не было ядерного оружия, хотят иметь ядерное оружие».

Однако Гросси подчеркнул, что Германии сначала потребуется провести тщательную оценку того, можно ли и каким образом возобновить работу ее предприятий.