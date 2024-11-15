Боррель хочет, чтобы блок прекратил диалог с Израилем

На закате пятилетнего срока Жозепа Борреля на посту главного посланника Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности испанец предпринимает, вероятно, последнюю неудачную попытку блока использовать свои торговые отношения с Израилем в качестве рычага давления на сектор Газа.

В преддверии своей последней встречи министров иностранных дел в следующий понедельник Боррель предложил государствам-членам приостановить диалог с Израилем в контексте соглашения о свободной торговле, которое определяет контуры их отношений.

«Это зависит от министров… согласятся ли они и продолжат ли они или нет», — заявил пресс-секретарь Борреля Питер Стано журналистам в Брюсселе в четверг, напомнив, что этот шаг потребует единогласия. Крайне важно, что Боррелл попросит министров иностранных дел обсудить, нарушает ли Израиль международное гуманитарное право в Газе, и действовать соответствующим образом, добавил Стано.

В октябре 2023 года Израиль начал масштабное воздушное, морское и наземное наступление на палестинской территории с целью уничтожить боевиков, контролирующий Газу, после того как эта военизированная группировка совершила террористические атаки на юге Израиля, в результате которых погибло около 1200 человек и были захвачены десятки заложников.